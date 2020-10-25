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Ekonomi Mücbir sebep kapsamında ertelenen vergiler için son 3 gün
Ekonomi

Mücbir sebep kapsamında ertelenen vergiler için son 3 gün

Kovid-19'dan etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin, ertelenen vergi ödevleri için son ödeme dönemi geldi - Mükelleflerin, nisan ayında verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 27 Ekim Salı günü sonuna kadar yapması gerekiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:00:39 -
Mücbir sebep kapsamında ertelenen vergiler için son 3 gün

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin ertelenen muhtasar ve katma değer vergisi (KDV) beyannamelerine ilişkin ödeme sürecine girildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kovid-19 salgınının işletmeler ve vatandaşlar üzerindeki etkisini hafifletmek için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni açıkladı ve çok sayıda yükümlülüğü erteledi.

Bu kapsamda, Kovid-19 salgınından ve alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanunu kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması sağlandı.

Uygulamayla ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan, salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin olduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler için mücbir sebep hali ilan edildi.

Böylece, 2,7 milyon civarındaki mükellefin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin muhtasar ve KDV beyannameleri ile bazı bildirimlerin verilme süresi yanında, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri her bir dönem için 6 ay ertelenmişti.

- KDV için beyanname süresi doluyor

Ertelenen vergi yükümlülüklerinin son ödeme sürecine girildi. Buna göre, mükelleflerin nisan, mayıs ve hazirana ilişkin muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dahil) ve KDV beyannameleri için tahakkuk eden vergiler ekim, kasım ve aralık aylarının sonunda ödenecek.

Bu kapsamda, nisan ayında verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannameleri için tahakkuk eden vergilerin ödeme süreci 27 Ekim Salı günü sonunda dolacak.

Mayıs ayında verilmesi gereken beyannamelere yönelik ödemelerin 27 Kasım, haziran ayında verilmesi gereken beyannamelere yönelik ödemelerin ise 28 Aralık gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

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