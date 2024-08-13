Mücahitler katil İsrail'e kabusu yaşattı

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde daha önce İsrail askerleri tarafından bubi tuzağı kurulan 3 tünel girişini patlattıkları belirtildi.

İSRAİL BİRLİKLERİ ORTAK OPERASYONDA İMHA EDİLDİ

Kassam daha önce yaptığı bir diğer açıklamada İsrail ordusuna ait 2 adet Merkava tankından birinin Yasin-105 füzesiyle diğerinin de zemine yerleştirilmiş patlayıcıyla imha edildiğini duyurdu.

Bir diğer açıklamada ise, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile yürütülen ortak operasyonda, Han Yunus kentinde konuşlanan bir grup İsrail askerinin havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

İsrail tarafından söz konusu açıklamalara dair henüz bir yorum yapılmadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kassam Tugayları, bugün Tel Aviv kenti ve çevresinin iki füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.