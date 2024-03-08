Mücahid Ebu Ubeyde'den İslam ülkelerine tepki!

Ebu Ubeyde, Ramazan ayından önce yayınladığı video mesajda, kritik uyarılarda bulundu.

"Bu savaş tüm dünyaya yeni bir yol çiziyor ve artık etkisi sadece Gazze'ye değil tüm ülkelere dokunacaktır." öngörüsünü paylaşan mücahid Ebu Ubeyde, uluslararası kamuoyuna ve onların yasalarına tepki gösterdi:

"Uluslararası toplumun köhne yasaları, Amerikan yönetiminin etkisi altındaki adaletsizliği ve saldırganlığı korumak için tasarlanmıştır."

Kassam Tugayları'nın küffara karşı direnişinde kararlı olduğunu belirten Ebu Ubeyde, "Mücahitlerimiz, tüm noktalarda yüksek moral ve benzersiz bir mücadele ruhuyla siyonist-ABD saldırganlığına karşı direnişe devam ediyor." dedi.

Ebu Ubeyde, siyonist zulme sessiz kalan İslam ülkelerini şöyle eleştirdi: Başta İslam ülkeleri tüm dünya çocukların açlıktan ölmesini izliyor. Kimileri de düşmanla gizli anlaşmalar yapıyor. Tüm şehitlerimize selam olsun. Onlar kanları ile İslam ümmetinin utancını ve acziyetini siliyorlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ebu Ubeyde sözlerini on bir ayın sultanı Ramazan ayını kutlayarak tamamladı: Tüm İslam ümmetinin itaat, cihad ve zafer ayı olan Ramazan ayını tebrik ediyoruz.