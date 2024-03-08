  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mücahid Ebu Ubeyde'den İslam ülkelerine tepki!
Gündem

Mücahid Ebu Ubeyde'den İslam ülkelerine tepki!

Yeniakit Publisher
2024-03-08 22:39:00 -
Mücahid Ebu Ubeyde'den İslam ülkelerine tepki!

Kassam Tugayları Sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde, uzun bir aradan sonra yeni açıklamada bulundu.

Ebu Ubeyde, Ramazan ayından önce yayınladığı video mesajda, kritik uyarılarda bulundu.

"Bu savaş tüm dünyaya yeni bir yol çiziyor ve artık etkisi sadece Gazze'ye değil tüm ülkelere dokunacaktır." öngörüsünü paylaşan mücahid Ebu Ubeyde, uluslararası kamuoyuna ve onların yasalarına tepki gösterdi:

"Uluslararası toplumun köhne yasaları, Amerikan yönetiminin etkisi altındaki adaletsizliği ve saldırganlığı korumak için tasarlanmıştır."

Kassam Tugayları'nın küffara karşı direnişinde kararlı olduğunu belirten Ebu Ubeyde, "Mücahitlerimiz, tüm noktalarda yüksek moral ve benzersiz bir mücadele ruhuyla siyonist-ABD saldırganlığına karşı direnişe devam ediyor." dedi.

Ebu Ubeyde, siyonist zulme sessiz kalan İslam ülkelerini şöyle eleştirdi: Başta İslam ülkeleri tüm dünya çocukların açlıktan ölmesini izliyor. Kimileri de düşmanla gizli anlaşmalar yapıyor. Tüm şehitlerimize selam olsun. Onlar kanları ile İslam ümmetinin utancını ve acziyetini siliyorlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ebu Ubeyde sözlerini on bir ayın sultanı Ramazan ayını kutlayarak tamamladı: Tüm İslam ümmetinin itaat, cihad ve zafer ayı olan Ramazan ayını tebrik ediyoruz.

Kassam bir eve saklanan özel işgal kuvvetlerini imha etti
Kassam bir eve saklanan özel işgal kuvvetlerini imha etti

Dünya

Kassam bir eve saklanan özel işgal kuvvetlerini imha etti

Kassam'dan siyonist avı! O anları paylaştılar
Kassam'dan siyonist avı! O anları paylaştılar

Dünya

Kassam'dan siyonist avı! O anları paylaştılar

Kassam’dan siyonistlere ‘tünel’ sürprizi
Kassam’dan siyonistlere ‘tünel’ sürprizi

Dünya

Kassam’dan siyonistlere ‘tünel’ sürprizi

Kassam ve Kudüs Tugayları'ndan açıklama
Kassam ve Kudüs Tugayları'ndan açıklama

Gündem

Kassam ve Kudüs Tugayları'ndan açıklama

Zulme isyan! Kassam Tugayları, 20 kişilik işgal kuvvetini pusuya düşürdü!
Zulme isyan! Kassam Tugayları, 20 kişilik işgal kuvvetini pusuya düşürdü!

Dünya

Zulme isyan! Kassam Tugayları, 20 kişilik işgal kuvvetini pusuya düşürdü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23