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'Mücadelemiz sürüyor' ABD'li bakandan küstah çıkış!

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Türkiye’yi hedef alan küstah bir çıkış gerçekleştirdi. ABD’li bakan, 'ABD, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2'ye karşı mücadelesini sürdürüyor.' dedi.

13 Kasım 2018 Salı 06:39
'Mücadelemiz sürüyor' ABD'li bakandan küstah çıkış!

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Türk Akımı ile Kuzey Akım-2 boru hatlarına karşı mücadele yürüttüklerini söyleyerek, "Ukrayna ve Avrupa vatandaşları, tek kaynaktan enerji tedarikinin esiri haline gelmemeli" dedi.

"Türk akımına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Başbakan Vladimir Groysman ile görüşen Perry, "ABD, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2'ye karşı mücadelesini sürdürüyor. Bunun sebepleri de ortada. Ukrayna ve Avrupa vatandaşları, tek kaynaktan enerji tedarikinin esiri haline gelmemeli" dedi. Perry, ABD'nin enerji alanında Ukrayna'yla partner olarak çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD'den Ukrayna'ya işbirliği teklifi

Böyle bir partnerliğe ilgi duyduklarını dile getiren Ukrayna Başbakanı Groysman, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliği için sayısız fırsatın olduğunu belirterek şunu dedi: "Ukrayna doğalgazının üretimi, doğalgaz transit sisteminin idaresi, nükleer alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve birlikte daha güçlü olmamız için iyi fırsatlara sahip olduğumuz her alanda partnerliğe hazırız".

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 06:39
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