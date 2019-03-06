0553 313 94 23

Mücadele sırası faizde

Enflasyonla mücadelede geri dönüş süreci başlarken gözler faizlere çevrildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:56
Mücadele sırası faizde

Enflasyonla mücadelede geri dönüş süreci başlarken gözler faizlere çevrildi. İş dünyası faizlerin de düşmesini bekliyor. Şubat ayı fiyat artışlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Özellikle yüzde 19.02’den yüzde 18.12’ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu. Finansman maliyetlerindeki yüksekliğe dikkat çeken iş dünyası ise faizlerde de geriye dönüş olmasını bekliyor. Yeni sağlanan teşviklerle iş dünyasının ciddi bir atılım yapabileceğini belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, kamu bankaları öncülüğünde başta konut ve ihtiyaç kredilerinde olmak üzere faizlerin düşürülmesi ve vadelerin uzamasının da iç talebi artıracağını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:56
  1. Enflasyonla mücadele
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Memur-Sen masa tenisi turnuvasının ikincisini düzenliyor
    1. Memur-Sen masa tenisi turnuvasının..
    2. Araması bulunan 9 kişi yakalandı
    3. "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi..
    4. Kylie Jenner dünyanın en genç..
    5. 91 yaşındaki şehit annesi: "Ya şehit..
    6. Çığ altında kalan akademisyenler için..
    7. Şubat ayının zam şampiyonu taze..
    8. Mahkemeden Okan Kurt hakkında zorla..
    9. Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerin..
    10. Altın fiyatları
    11. Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış..
    12. Cezaevi personelinden kan bağışı
    13. Köyceğiz Anadolu Lisesi sporun sesine..
    14. Bakan Soylu AA Editör Masasına konuk..
    15. Ünal Karaman çıldırdı: Ben salağım ya..
    16. Cinsel istismarı, unuttuğu USB..
    17. "Adım Adım Ekonomi Kocaeli"
    18. Bakan Çavuşoğlu: "İhracatçılara..
    19. IMF'den Özbekistan'a "ekonomik" öneri
    20. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn..
    21. GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık..
    22. Sit alanına kaçak kazı yapanlar..
    23. Suudi Arabistan'da taht oyunları!..
    24. "Yeşil pasaportun süresinin 4-5 yıla..
    25. Yangın söndürme tüpü kurtardı
    26. ABD’den peş peşe S-400 açıklamaları
    27. GÜNCELLEME- Ümraniye'de cinayet
    28. Karaisalı Yerköprü’de temizlik
    29. Pochettino'ya iki maç ceza
    30. Kütahya Güzel Sanatlar MYO’da Kadınlar..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!