Mücadele sırası faizde

Enflasyonla mücadelede geri dönüş süreci başlarken gözler faizlere çevrildi. İş dünyası faizlerin de düşmesini bekliyor. Şubat ayı fiyat artışlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Özellikle yüzde 19.02’den yüzde 18.12’ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu. Finansman maliyetlerindeki yüksekliğe dikkat çeken iş dünyası ise faizlerde de geriye dönüş olmasını bekliyor. Yeni sağlanan teşviklerle iş dünyasının ciddi bir atılım yapabileceğini belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, kamu bankaları öncülüğünde başta konut ve ihtiyaç kredilerinde olmak üzere faizlerin düşürülmesi ve vadelerin uzamasının da iç talebi artıracağını ifade etti.