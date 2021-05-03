Mübarek günlere özel haram mı olur? Bayram kredisi adı altında faiz tuzağına düşmeyin!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Milli ve manevi değerlerimizle süsledikleri reklamlarla gözünü vatandaşın cebindeki paraya diken faizci bankalar, pandemi nedeniyle daralan ekonomi ve vatandaşın evde bulunmasını fırsata çevirerek insanların emeğini sömürmenin derdine düştü. Kâr oranları ile rekor üstüne rekor kıran bankalar, her sene olduğu gibi 2021 Ramazan bayramı nedeniyle bayram kredisi kampanyalarını duyurmaya başladı. ‘Bayram Kredisi’ adı altında vatandaşa kredi veren bankalar, milli ve manevi değerlerimiz üzerinden oyunlarına devam ediyorlar.

Bankaların dini değerlerimizi de kullanarak vatandaşın emeğine göz dikmesine ise tepki yağıyor.

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, bankaların dini hassasiyetleri bile alet ettikleri reklamların kaldırılması gerektiğine dikkati çekerek “Dini değerler yeterince dikkate alınmıyor. Haram olan faizli krediye Ramazan Bayramının alet edilmesini kınıyoruz. Müslüman bir ülkede faizin reklam edilmesi ve insanların o tuzağa çekilmesi utanç verici bir hadisedir. Hükümetimiz keşke bu konuda bir tedbir alsa. Her yıl bayrama özel kredi reklamları yapılıyor. Ama bu yıl diğer zamanlara nazaran daha etkin olacak” dedi.

Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak ise şunları söyledi: “Bankalar faiz dozunu artırarak devam ettiriyor. Şu andaki ekonomik durum da malum. Bankaların faiz artırımına gitmesi, vatandaşın kapanma süreci ile ilgili evlerde olması, birçok işyerlerinin kapanması ile imkanı daralan, sıkıntı içerisinde yaşayanları ister istemez haram boyutlu faize taşıyor. İnsanları kıskacı altına alan ve emeğini tamamen bu yöne sevk eden faizci sistemin bir an önce değiştirilmesi şarttır. Dinimiz faizi haram kılıyor. Özellikle Ramazanda hem ibadet edip, hem Ramazan bereketi deyip hem de faize bulaşmak Müslümana yakışmaz.”