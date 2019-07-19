0553 313 94 23

MUBA Çikolata açıldı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Denetim Kurulu Üyesi Nebi Başpınar’a ait MUBA Çikolata&Şekerleme isimli işyeri açıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:40
MUBA Çikolata açıldı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Denetim Kurulu Üyesi Nebi Başpınar’a ait MUBA Çikolata&Şekerleme isimli işyeri açıldı.


Camikebir mahallesi Maarif caddesinde bulunan işyerinin açılışına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlı, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Dualarla açılışı yapılan işyerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Oda Başkanı Aydemir; “Bugün şekerleme, çikolata işletmesinin açılışını yaptık. Ülkemiz zor ve sıkıntılı süreçten geçiyor. Bu süreçte esnafımız her zaman ülkesinin, devletinin yanında. Ülkemiz üzerinde çok oyunlar oynandığı için bizler üreterek ve istihdam sağlayarak ülkemize destek veren esnaf kuruluşuyuz. Oda olarak her zaman üyelerimizin her türlü sorun ve sıkıntılarında beraber çalışmalar içerisindeyiz. Bugün Kayserimize gerçekten marka olabilecek işletme açıldı. Cesaretlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İşyerimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Açılışa katılanlar daha sonra işyerini gezerek bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazi şehrin gençleri 15 Temmuz’un izlerini yakından gördü
    1. Gazi şehrin gençleri 15 Temmuz’un..
    2. Cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan..
    3. Bitlis’te binbaşının makam aracına..
    4. Hong Konglu bir grup protestocunun..
    5. Parasız kalan FETÖ'nün yeni tuzağına..
    6. Hollanda'dan skandal Srebrenitsa kararı
    7. Caretta caretta üreme alanına ciple..
    8. Belediyeden mezarlık bakım ve onarım..
    9. Uludağ Ultra Trailer koşusu başlıyor
    10. Peugeot Türkiye'den ilk yarıda yüksek..
    11. Gökhan Töre yeni takımıyla ilk..
    12. Yeni Malatyaspor’dan kaleye takviye
    13. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    14. NTSO Başkanı Parmaksız, Nevşehir’in il..
    15. MUBA Çikolata açıldı
    16. Canpolat vatandaşların sorunlarını..
    17. Lexus, LC'nin üstü açılan modelini..
    18. Büyükşehirden Kavaklıdere’ye 11 milyon..
    19. Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile..
    20. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    21. Erdoğan peş peşe 2 devlet başkanıyla..
    22. Ordu'da afet riskine karşı tedbirler..
    23. Hatay’da üniversite öğrencisi evinde..
    24. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    25. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami..
    26. Türkiye'nin dış ve güvenlik politikası..
    27. KPSS Alan Bilgisi oturumları yarın..
    28. Gliserinin saçta bıraktığı inanılmaz..
    29. Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve..
    30. KKTC Başkonsolosu İnanıroğlu’dan..
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!