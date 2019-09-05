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Muaythai’nin kalbi Şehzadeler’de atacak

Bu yıl 6-8 Eylül 2019 tarihlerinde 11’incisisi gerçekleştirilecek olan Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası’nda 13 ilden 300’ün üzerinde sporcu, şampiyonluk kupasına ulaşmak için ringe çıkacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:18
Muaythai’nin kalbi Şehzadeler’de atacak

Bu yıl 6-8 Eylül 2019 tarihlerinde 11’incisisi gerçekleştirilecek olan Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası’nda 13 ilden 300’ün üzerinde sporcu, şampiyonluk kupasına ulaşmak için ringe çıkacak. Muaythai’nin kalbinin Şehzadeler’de atacağını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı ve Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşları görsel bir şölen sunacak maçları izlemeye davet etti.


Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası’nın bu yıl 6-8 Eylül 2019 tarihlerinde 11’incisi gerçekleştirilecek. Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak müsabakalara, 13 ilden 300’ün üzerinde sporcu katılacak. Türkiye’nin en prestijli müsabakalarından olan Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası için ringe çıkacak sporcular, şampiyonluk kupasına ulaşmak için ter dökecek. Muaythai’nin kalbinin Şehzadeler’de atacağını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı ve Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Amasya, Afyon, Aydın, Bolu, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir, Uşak, Kütahya ve Manisa illerinden aralarında birçok Dünya ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu yüzlerce elit sporcu, bu yıl 11’incisini gerçekleştireceğimiz Türkiye’nin en prestijli müsabakalarından olan Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası için ringe çıkacak. Bakalım kupa kime nasip olacak. Bütün hemşehrilerimizi müsabakaları izlemek, sporcu kardeşlerimizin heyecanına ortak olmak üzere Atatürk Spor Salonu’na davet ediyorum.” şeklinde konuştu.


Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan şampiyonada müsabakalar 6 Eylül saat 14.00’da başlayacak. Program 7 Eylül saat 12.30’da lokma dökümü ile başlayacak. 12.45’te Mehter konserinin ardından saat 13.00’da şampiyonanın seremonisi ve 13.30’da Mesir Macunu saçımı ile devam edecek. Turnuvada müsabakalar 7 ve 8 Eylül tarihlerinde saat 09.00’da başlayacak.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:18
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