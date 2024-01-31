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Ekonomi MTV ödemelerinin ilk taksitinde son gün
Ekonomi

MTV ödemelerinin ilk taksitinde son gün

Yeniakit Publisher
2024-01-31 07:30:00 -
MTV ödemelerinin ilk taksitinde son gün

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ilk taksit için son gün bugün. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci ocak ayı sonunda tamamlanacak.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

MTV ödemeleri internetten yapılabiliyor

Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için bugün son gün. MTV, vergi daireleri, ptt ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

Ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

 
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