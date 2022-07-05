MTV ikinci taksit ödeme dönemi başladı mı? MTV ödemeleri nasıl yapılır?

Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ödemmişti. MTV 2. taksit ödemesini gerçekleştirmek isteyenler ise MTV ikinci taksitler ne zaman ödenecek? MTV 2. taksit ödemesinde son gün ne zaman? sorularını sormakta.

MTV 2. taksit ödemeleri başladı mı?

Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu verginin ödeme detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan ödenebilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak. Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler. Ödemeler için son gün 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

MTV hesaplama nasıl yapılır?

Araç MTV hesaplama aracından; aracınızın tipini, motor silindir hacmini, ilk tescil tarihini seçmeniz yeterli. Hesaplama aracında ve MTV fiyat tablolarında yer alan aracın ilk tescil tarihi, ödeyeceğiniz MTV vergi tutarını değiştirir. Aracınızın ilk kayıt ve tescili, 01.01.2018 ve sonrasında yapılmış ise taşıt değerini de seçmeniz gerekir. Yani 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen araçlar için taşıt değeri de araç MTV hesaplamasına dahil edilir.

Araç vergisi hesaplama, MTV fiyat tablosundan da yapılabilir. Aracınızın özelliklerine göre ödeyeceğiniz bir yıllık MTV ücretini öğrenebilirsiniz. Bir yıllık MTV ödemesi 2 taksit ile yapıldığı için tablodan öğrendiğiniz MTV tutarını iki taksit halinde ödemeniz gerekir. Örnek araç bandrol hesaplama işlemi yapalım.

Aracınızın tescil tarihinin 2018 öncesine ait olduğunu düşünelim. Aracınızın yaşı 4-6 yaş aralığında ve motor silindir hacmi de 1301–1600 cc değerinde olsun. Bu özellikteki aracınızın yıllık MTV borcu 1.258 TL çıkar. Yıllık tutarı iki taksite böldüğümüzde MTV 1. ve 2. taksit ödemeniz 629 TL şeklinde hesaplanabilir.

Motorlu taşıtlar vergisi hesaplamak için hesaplama aracına alternatif olarak MTV fiyatlarını da inceleyebilirsiniz.

2022 MTV fiyatları ne kadar?

2022 Motorlu taşıtlar vergisi fiyatları aşağıdadır:

İlk tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan Taşıtların 2022 MTV Fiyatları:

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları vb.

MTV sorgulama nasıl yapılır, nereden yapılır?

MTV ödemenizi yapabilmek için MTV ödeme tarihleri içerisinde öncelikle Gelir İdare Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden araç MTV sorgulama işlemini yapmanız gerekir. Araç plaka bilginiz ve TC kimlik numaranız ile araç bandrol sorgulaması yapabilirsiniz. Sorgulama işlemini tamamlamadan ödeme aşamasına geçemeyeceğinizi bilmenizde fayda var. Ayrıca sayfamızda yer alan "MTV Hesaplama ve Sorgulama" aracımız üzerinden de 2022 MTV hesaplama işlemini kolayca yapabilirsiniz.

Araç vergi borcu sorgulama ile önceki dönemlerden kalan, ödemediğiniz geçmiş MTV borçlarınızı da görebilirsiniz. Ödeme yapmayı unuttuğunuz ya da ertelediğiniz borçlarınız için de araç MTV sorgulama ve ödeme işlemlerini yapmayı ihmal etmeyin.