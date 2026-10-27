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Dünya Polis sonunda kementle yakaladı! 700 kiloluk hamile inek 4 gün boyunca firardaydı
Dünya

Polis sonunda kementle yakaladı! 700 kiloluk hamile inek 4 gün boyunca firardaydı

Yeniakit Publisher
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ABD’de yeni getirildiği çiftlikten kaçan 700 kiloluk hamile Highland ineği Maggie, dört gün boyunca ekiplerden kaçmayı başardı.

Massachusetts’ten Putnam County’ye getirilen 4 yaşındaki Maggie, çiftlikten kaçtı. Maggie’nin kaçışı sırasında en dikkat çekici anlardan biri Route 6 üzerinde yaşandı. Bölgede araç kullanan Brett Yarris, karşısında bir anda büyük Highland ineğini görünce ne yapacağını şaşırdığını anlattı. Yarris, ineğin aracına doğru geldiğini belirterek ön tarafın zarar göreceğini düşündüğünü söyledi.

 

İnek yönünü kaybetti

Maggie’nin sahipleri Mariana ve Stephen Brophy, hayvanın bölgeyi hiç tanımadığı için paniğe kapılmış olabileceğini ifade etti.

 

Polis kementle yakaladı

Dört gün boyunca süren aramalara rağmen yakalanamayan Maggie, cumartesi günü polis ekipleri tarafından yakalandı. Polislerin vücut kameralarına yansıyan görüntülerde, ekiplerin ineği kementle kontrol altına aldıktan sonra birlikte römorka yönlendirdiği görüldü.

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