MTV 2019 ilk taksit için son ödeme tarihi ne zaman? MTV nasıl ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl hesaplanır?

Milyonlarca taşıt sahibini ilgilendiren MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi)'nin 2019 yılında ödenmesi gereken ilk taksidi Ocak ayı içerisinde ödenecekti. Peki son gün ne zaman? MTV 2019 ilk taksit ödeme süresi ne zaman bitecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ödeme gününden önce vatandaşlar "MTV nasıl hesaplanır" sorusunun da cevabını merak ediyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama aracın yaşı ve motor hacmi büyük önem taşıyor. MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) nasıl hesaplanır? İşte bu soruların cevapları haberimizin detaylarında...

Yeni yıl ile birlikte yapılan vergi artışlarında MTV de payına düşeni aldı. Motorlu Taşıtlar Vergileri 2019 yılında yüzde 23.73’lük bir artış gösterdi.

MTV ödemeleri 2019 yılı ilk taksidi için yarın son gün!

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla yapacağınız ödemeleri 31 Ocak tarihine kadar yaparsanız vergi ödemenizi taksitlendirebiliyorsunuz ancak 31 Ocak tarihinden sonra yapılacak ödemelerde taksitlendirme seçeneği olmuyor ya da vade farkı ekleniyor…

MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ödemeleri yılda iki kez yapılıyor. İlk taksit için son gün 31 Aralık, ikinci taksit için son gün de 31 Temmuz. MTV ödemelerinden önce hesaplamak isteyenlere İnternet Vergi Dairesi'nin hesaplama ekranı yardımcı oluyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl hesaplanır?

MTV hesaplama ekranı MTV ödeme dönemlerinde büyük ilgi görüyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

MTV HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelecek yıl 1301 – 1600 cc arasındaki 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2017 öncesinde tescil edilenler için bin 500, bu tarihten sonra tescil edilen ve değeri 40 bin-70 bin lira arasında olanlar için bin 649 lira olacak.

MTV oranları için yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak belirlendi. Buna göre, 31 Aralık 2017'den önce kayıt ve tescil edilen otomobil veya arazi araçları arasında 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan ve 1-3 yaşındakiler için 861 lira, 4-6 yaşındakiler için 600 lira, 7-11 yaşındakiler için 336 lira, 12-15 yaşındakiler için 255 lira, 16 ve üzerindekiler için de 90 lira MTV ödenecek.

Aynı dönemden önce tescil edilen 1301-1600 cc arasında motor silindir hacmi olan araçlara ilişkin MTV, 1-3 yaşındakiler için bin 500 lira, 4-6 yaşındakiler için bin 124 lira, 7-11 yaşındakiler için 653 lira, 12-15 yaşındakiler için 461 lira, 16 ve üzerindekiler için de 177 lira olacak.