MTV 2. taksit ödemesi ne kadar?

Her sene iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit dönemi 31 Temmuz'da sona eriyor.

Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da olduğu gibi 2020'de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi.

Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

İlk taksidi Ocak ayında yapılan MTV ödemelerinin 2.taksit ödemeleri Temmuz ayında başladı. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

Ödemeler 31 Temmuz Cuma gününe kadar yapılabilecek.

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.

Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.

01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

MTV nasıl ödenir?

Araç sahipleri MTV borç sorgulamalarını ve ödeme işlemlerini gib.gov.tr ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile yapabilecekler.

Bununla birlikye ödemeler gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak yapılabiliyor.

MTV ödemeleri ayrıca anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödenebilinir.