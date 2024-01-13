MTA, Türkiye'nin o bölgesinde deprem riski tespit edildi: geçen deprem fay haritası resmen açıklandı! O son harita
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kararı ile devam eden toplantılar sonundan güncellediği listeye göre, Türkiye'de deprem bölgeleri, riski olan il ve ilçeleri belli oldu diyerek haber verildi. Deprem konusundaki riskli bölgeleri arama çalışmaları yapan vatandaşlarımıza duyurulur.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün güncellediği listeye göre, Türkiye'de deprem riski olan il ve ilçeleri belli oldu. Eskişehir'in dahil olduğu listenin detaylarına şu şekilde.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün ve AFAD'ın belirli dönemlerde güncellediği listeye göre fay haritasına dahil olan bölgeler birkaç adımda kolayca görüntüleniyor.
DEPREM HARİTASI
Depremden sonra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı sorgulama ekranı yeniden gündeme geldi. MTA ve AFAD tarafından listelenen Türkiye fay hatları haritası, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeleyen iki kurum, bu bilgileri belirli dönemlerde güncelliyor.
TÜRKİYE'DE AKTİF OLAN FAYLAR
Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Doğu Anadolu Hattı (DAF), Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) olmak üzere üç büyük fay hattı bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.
DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN ŞEHİRLER
T24'te yer alan habere göre, Türkiye deprem haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller şöyle:
Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman.
DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLÇELER
Adıyaman-Gölbaşı
Afyon-Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
Ankara-Şereflikoçhisar
Antalya-Demre
Aydın-Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
Balıkesir-Gönen, Manyaz
Batman-Kozluk
Düzce-Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
Elazığ-Palu, Sivrice
Erzincan-Üzümlü
Eskişehir-İnönü
Gaziantep-İslahiye
Hakkari-Şemdinli
Hatay-Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
Isparta-Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
İzmir-Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
Kahramanmaraş-Nurhak, Türkoğlu
Kayseri-Talas, Yeşilhisar
Kırıkkale-Keskin
Kırşehir-Akpınar, Mucur
Kocaeli-Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
Konya-Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
Kütahya-Gediz, Simav
Malatya-Akçadağ
Manisa-Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
Mersin-Çamlıyayla, Mut
Muğla-Menteşe, Milas
Muş-Korkut, Varto
Niğde-Altunhisar, Bor
Osmaniye-Düziçi, Toprakkale
Sakarya-Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
Şanlıurfa-Bozova
Siirt-Eruh Şırnak-Beytüşşebap
Sivas-Altınyayla, Yıldızeli
Tokat-Niksar, Pazar, Reşadiye
Van- Çaldıran, Özalp
Yalova-Altınova, Çınarcık
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