MTA, Türkiye'nin o bölgesinde deprem riski tespit edildi: geçen deprem fay haritası resmen açıklandı! O son harita

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün güncellediği listeye göre, Türkiye'de deprem riski olan il ve ilçeleri belli oldu. Eskişehir'in dahil olduğu listenin detaylarına şu şekilde.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün ve AFAD'ın belirli dönemlerde güncellediği listeye göre fay haritasına dahil olan bölgeler birkaç adımda kolayca görüntüleniyor.

DEPREM HARİTASI

Depremden sonra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı sorgulama ekranı yeniden gündeme geldi. MTA ve AFAD tarafından listelenen Türkiye fay hatları haritası, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeleyen iki kurum, bu bilgileri belirli dönemlerde güncelliyor.

TÜRKİYE'DE AKTİF OLAN FAYLAR

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Doğu Anadolu Hattı (DAF), Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) olmak üzere üç büyük fay hattı bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN ŞEHİRLER

T24'te yer alan habere göre, Türkiye deprem haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller şöyle:

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman.

DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLÇELER

Adıyaman-Gölbaşı

Afyon-Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara-Şereflikoçhisar

Antalya-Demre

Aydın-Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir-Gönen, Manyaz

Batman-Kozluk

Düzce-Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

Elazığ-Palu, Sivrice

Erzincan-Üzümlü

Eskişehir-İnönü

Gaziantep-İslahiye

Hakkari-Şemdinli

Hatay-Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta-Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İzmir-Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Kahramanmaraş-Nurhak, Türkoğlu

Kayseri-Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale-Keskin

Kırşehir-Akpınar, Mucur

Kocaeli-Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

Konya-Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

Kütahya-Gediz, Simav

Malatya-Akçadağ

Manisa-Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

Mersin-Çamlıyayla, Mut

Muğla-Menteşe, Milas

Muş-Korkut, Varto

Niğde-Altunhisar, Bor

Osmaniye-Düziçi, Toprakkale

Sakarya-Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Şanlıurfa-Bozova

Siirt-Eruh Şırnak-Beytüşşebap

Sivas-Altınyayla, Yıldızeli

Tokat-Niksar, Pazar, Reşadiye

Van- Çaldıran, Özalp

Yalova-Altınova, Çınarcık