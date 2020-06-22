MSÜ tercihleri ne zaman sona eriyor? 2020 Askeri okul tercih başvuru tarihleri
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran’da yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi girdi. Askeri okullar sınavına giren öğrenciler 2020 MSÜ tercihleri ne zaman, MSÜ tercihleri ne zaman sona eriyor? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih başvurusu nasıl yapılır? Sorularının cevabını merak ediyor. Milli Savunma Üniversitesi’nden tercih işlemlerine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. İşte detaylar.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran 2020 tarihinde başlamış olup 26 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir. Tercih işlemleri https://t.co/b08VrMC9Uc internet adresinden yapılacaktır." denildi.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 24. sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.
Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.