MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ 2021 tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2021 tercihleri başladı. 2021 MSÜ tercihlerinin başlamasından sonra gözler MSÜ tercihlerin son tarihine ve tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, MSÜ 2021 tercihleri ne zamana kadar yapılacak? Askeri öğrenci adaylarının 2021 MSÜ tercih işlemleri devam ediyor.

2021 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 04 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) başvuru yapan, sınav ücretini yatıran ve 2021-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 30 Nisan (saat 10:00'dan)-19 Mayıs 2021 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ tercihleri nasıl yapılacak?

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2021-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir. MSÜ tercihleri için tıklayın

MSÜ tercih puanı kaç?

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları YKS (TYT+AYT), Astsubay Meslek

Yüksekokulları için TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

c) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

ç) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.