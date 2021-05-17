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Eğitim MSÜ tercihleri için son gün ne zaman 2021?
Eğitim

MSÜ tercihleri için son gün ne zaman 2021?

Askeri öğrenci adayları, MSÜ 2021 tercihlerine devam ediyor. MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerine ilişkin bazı detaylar merak ediliyor. MSÜ adayları, söz konusu tercih işlemlerinin nereden, nasıl yapıldığını ve tercihler için son günün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:13:00 -
MSÜ tercihleri için son gün ne zaman 2021?

Askeri öğrenci adayları için MSÜ 2021 tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi söz konusu tercihlere ilişkin açıklama yapması üzerine birçok kişi, arama motorlarında konuya ilişkin aramalarını genişletti.

MSÜ’nün yaptığı açıklamada, 2021 MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih işlemlerinin 19 Mayıs tarihine kadar internet adresi üzerinden yapılabileceği belirtildi.

MSÜ tercihleri için son gün ne zaman 2021?

2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 04 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenmişti. Söz konusu sınava başvuru yapan, sınav ücretini yatıran ve 2021-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecek.

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri, 30 Nisan tarihi saat 10:00'da başlamıştı. Söz konusu tercih işlemleri, 19 Mayıs 2021 tarihi saat 23:59’da sona erecek. Bu süre zarfında tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına alınmayacaktır.

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