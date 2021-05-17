MSÜ tercihleri için son gün ne zaman 2021?

Askeri öğrenci adayları, MSÜ 2021 tercihlerine devam ediyor. MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerine ilişkin bazı detaylar merak ediliyor. MSÜ adayları, söz konusu tercih işlemlerinin nereden, nasıl yapıldığını ve tercihler için son günün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?