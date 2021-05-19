MSÜ tercih ekranı | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapıldı. 22 Nisan’da sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri 30 Nisan’da başladı. Halen tercih yapmayan adaylar ise son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, MSÜ tercihleri bitti mi?

MSÜ tercihleri bitti mi? MSÜ tercih son tarih

30 Nisan’da başlayan MSÜ tercihleri 19 Mayıs Çarşamba akşamı saat 23.59’da sona erecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, ikinci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ tercih işlemleri E Devlet üzerinden yapılıyor. Adayla TC kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme girebiliyor.

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2021-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

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