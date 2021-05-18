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Eğitim MSÜ tercihleri açıklandı mı? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

MSÜ tercihleri açıklandı mı? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi tercihinde bulunan adaylar 2021 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. 2021 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapıldı. MSÜ tercihlerinin 19 Mayıs’ta sona erecek olmasıyla birlikte MSÜ tercihini gerçekleştiren adaylar MSÜ tercihleri açıklandı mı? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularını sormakta.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 10:41:00 - 2021-05-18 10:42:20
MSÜ tercihleri açıklandı mı? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 22 Nisan'da adayların erişimine açıldı. MSÜ 2021 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2021 MSÜ tercihleri alınmaya başlandı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün başlamış olup 19 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 04 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) başvuru yapan, sınav ücretini yatıran ve 2021-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 30 Nisan (saat 10:00'dan)-19 Mayıs 2021 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ tercihleri nasıl yapılacak?

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2021-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi'nden konuya ilişkin net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl sonuçlar 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yılda temmuz ayının ikinci haftası sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

MSÜ tercihleri boy kilo

Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-190 cm (dahil) arasında olacaktır. Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarında; erkek askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-210 cm (dahil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165-190 cm) arasında, kadın askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 160-200 cm (dahil) (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160-190 cm) arasında olacaktır. Boy-kilo sınırının dışında kalan adayların adaylıkları sonlandırılacaktır.

MSÜ taban puanları 

2021 MSÜ taban puanları henüz belli olmazken 2020 MSÜ taban puanları ise şöyle:

KADIN ADAYLAR-MSÜ TABAN PUANLARI

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

ERKEK ADAYLAR- MSÜ TABAN PUANLARI

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

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