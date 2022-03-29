MSÜ sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 MSÜ sonuç sorgulama:
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na girenler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları 2022:
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 27 Mart Pazar günü gerçekleşti. Sınava giren adaylar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 MSÜ sonuç sorgulama:
MSÜ 27 Mart Pazar günü 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulandı. 165 dakika süren sınavda öğrencilere 120 soru yöneltildi. MSÜ sonuçları 14 Nisan 2022’de açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM AİS web sitesinden öğrenilebilecek. Öğrenciler sisteme TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Ayrıca adaylar e Devlet üzerinden de sonuçlarını öğrenebilecek.