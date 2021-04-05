MSÜ sınavı soru ve cevap anahtarı 2021 Milli Savunma Üniversitesi soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulama

MSÜ 2021 sınavı 81 ildeki sınav merkezlerinde 4 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından MSÜ sınav soruları ve cevapları da merak konusu oldu. Sınava giren adaylar, "2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. MSÜ sınavı, ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilirken, sınav kitapçıkları da yine aday işlemleri sayfası üzerinden paylaşılıyor.

MSÜ sınavı soru ve cevap anahtarı

04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

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