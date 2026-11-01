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Dünya 75 binden fazla büyükbaş telef oldu!
Dünya

75 binden fazla büyükbaş telef oldu!

Yeniakit Publisher
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75 binden fazla büyükbaş telef oldu!

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, dünya genelinde büyük yıkıma neden olan El Nino iklim olayının etkileriyle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması amacıyla olağanüstü hal ilan etti.

Bolivya Devlet Başkanı, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkenin El Nino nedeniyle sel ve kuraklıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, kararnamenin en fazla etkilenen bölgelere daha fazla kurtarma ekibi gönderilmesini de öngördüğünü söyledi.

Paz, “Bu, kuraklık ve seller şeklinde son derece ciddi sonuçları olacak bir olay. Bütün kurumların iş birliğine ihtiyacımız var” dedi.

Bu hafta yayımlanan bir hükümet raporuna göre kuraklık, ülkenin dokuz idari bölgesinden altısında 78 bin aileyi etkiliyor. Kuraklık nedeniyle 75 binden fazla büyükbaş hayvan telef oldu.

El Nino, atmosfer dolaşımını önemli ölçüde değiştirerek Atlas Okyanusu’nda kasırga oluşumunu baskılarken, Büyük Okyanus’nda ise artırıyor.

Birleşmiş Milletler, bu hafta yaptığı uyarıda, mevcut El Nino olayının “benzeri görülmemiş” bir güce ulaşabileceğini ve Latin Amerika, Doğu ve Güney Afrika, Asya ile Pasifik bölgesinde yıkıma yol açabileceğini bildirdi.

Bolivya’nın komşularından Peru’da sıcaklık artışları ve orman yangınları yaşandı. Yangınlarda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Şili’nin başkenti Santiago’da ise kayıtlara geçen en yağışlı ekim ayı yaşandı.

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