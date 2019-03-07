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MSÜ sınavı ne zaman 2019 | MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı çıkmış sorular

15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminden sonra kurulan Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan MSB Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) okumak isteyen adaylar 2019 MSÜ başvuruları 16 Ocak ile 27 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. MSÜ 2019 başvurusuyapamayan adaylar 7 Mart 2019’da geç başvurusu yapabilecekler. Peki 2019 MSÜ sınavı ne zaman? 2019 MSÜ yaş şartı nedir?

07 Mart 2019 Perşembe 16:45
MSÜ sınavı ne zaman 2019 | MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı çıkmış sorular

15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminden sonra kurulan Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan MSB Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) okumak isteyen adaylar 2019 MSÜ başvuruları 16 Ocak ile 27 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. MSÜ 2019 başvurusu  yapamayan adaylar 7 Mart 2019’da geç başvurusu yapabilecekler. Peki 2019 MSÜ sınavı ne zaman? 2019 MSÜ yaş şartı nedir? 

2019 MSÜ için geç başvuru günü geldi. Milli Savunma Bakanlığı MSB Milli Savunma Üniversitesi MSÜ başvuruları ÖSYM’de tamamlandı. 2019 MSÜ geç başvurusunu bugün (7 Mart 2019 Perşembe) adaylar AİS’te yapabilecekler.

MSÜ geç başvuruları nasıl yapılır?

2019 MSÜ başvuruları 16 Ocak ile 27 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi AİS internet adresi üzerinden başvurular tamamlandı. Normal süresi içerisinde 2019 MSÜ başvuru yapamayan adaylar 7 Mart 2019’da başvuru yapabilecekler. Başvuru için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

2019 MSÜ sınavı ne zaman?

SINAV TARİHİ : 7 Nisan 2019

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135 dakika

SINAV ÜCRETİ : 96,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 10,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 7 Mart 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

Sınav, 7 Nisan 2019 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

2019 MSÜ yaş şartı nedir?

Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Bayan öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından bayan öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (1999 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

MSÜ sınavı çıkmış soruları

MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı çıkmış soruları tıklayınız

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:45
  1. ösym Aday İşlemleri Sistemi AİS
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