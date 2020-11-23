Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) girmek isteyen adaylar, başvuruların alınacağı tarihi araştırıyor. İşte, konuya dair detaylar…

2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2021 MSÜ sınav takvimi henüz açıklanmadı. Söz konusu sınav için başvurular geçtiğimiz yıl 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınırken sınav için ise 29 Mart tarihi olarak duyurulmuştu. Ancak sınav koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayında gerçekleşmişti.

2021 MSÜ takvimi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.