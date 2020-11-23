MSÜ sınavı ne zaman?
Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına geçiş için adayların seçimi amacıyla düzenlenecek olan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2021-MSÜ) başvurularının alınacağı tarih merak edilenler arasında. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın ÖSYM tarafından alınacak başvuruları için araştırmalar yapılıyor. Peki, 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) girmek isteyen adaylar, başvuruların alınacağı tarihi araştırıyor. İşte, konuya dair detaylar…
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
2021 MSÜ sınav takvimi henüz açıklanmadı. Söz konusu sınav için başvurular geçtiğimiz yıl 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınırken sınav için ise 29 Mart tarihi olarak duyurulmuştu. Ancak sınav koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayında gerçekleşmişti.
2021 MSÜ takvimi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.