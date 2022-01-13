2022 MSÜ sınav başvuru ücreti kaç para hangi bankaya ödenecek? 2022 MSÜ sınavı için başvurular 13 Ocak itibariyle başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılacak adaylar MSÜ sınavı için 9 Şubat'a kadar başvuru yapabilecek. 27 Mart’ta yapılacak MSÜ sınavı için başvuru ücreti beli oldu!. Peki MSÜ sınav ücreti 2022! MSÜ 2022 sınav ücreti ne kadar? MSÜ sınav ücreti nereye yatırılıyor? 2022 MSÜ sınav ücreti hangi bankalara yatırılacak, online ödeme yapılacak mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, geleceğin komutanları arasında olmak isteyen adayları ilgilendiren 2022 MSÜ başvuruları başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına ilişkin başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı sorusu yanıt bulurken sınav ücreti, ödenecek bankalar ve işlemlerin nasıl yapılacağı gibi detaylar da netlik kazandı.

MSÜ 2022 başvuru sınav ücreti ne kadar?

Mili Savunma Üniversitesi sınavı başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, MSÜ sınav ücreti 130 TL olarak belirlendi.

Sınav ücreti ödeme için son gün ise 10 Şubat 2022 olarak açıklandı.

2022 MSÜ başvuru ücreti hangi bankaya yatacak?

MSÜ 2022 sınav ücreti hangi bankaya yatırılaca? Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

MSÜ 2022 boy kilo kaç?

2022 MSÜ'de boy kilo şartı kaç? İşte 2022 MSÜ boy ve kilo şartları: