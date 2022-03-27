MSÜ sınav soruları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ sınavı cevap anahtarı belli oldu mu?

MSÜ sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2022 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart'ta saat 10.15'te başlayacak Sınava katılan adaylar, MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? MSÜ sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2022 MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek. Sınavın sonuçları sınavın yapıldığı yıl geçerli sayılacaktır.

ÖSYM 2022 MSÜ giriş belgesi alma ekranı...

MSÜ 2022 sınava girecek adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilecek.

MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

2022 MSÜ sınavı 27 Mart'ta tamamlanacakı. MSÜ 2022 sınav soruları ve cevap anahtarı için bekleyişte olan adaylar ÖSYM'nin sitesine akın ediyor. Fakat 2022 MSÜ sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru ve cevap anahtarının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

2022 MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır?

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yan lış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma k ullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesa planabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe test lerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

* Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) , MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

MSÜ puan türlerinin hesaplanmasında testlerin ağırlıkları