MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 MSÜ sınav sonuçları ÖSYM sorgulama
ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021 MSÜ), 4 Nisan’da 81 ildeki 95 sınav merkezinde yapıldı. 2021 MSÜ sınavının tamamlanmasından sonra MSÜ sınavına giren adaylar şimdi de Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarını merak etmeye başladı. Peki MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? İşte MSÜ sınav sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 81 ildeki 95 sınav merkezinde 4 Nisan’da gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan MSÜ sınavında, adaylara 120 soru için 135 dakika süre verildi. Peki MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı (MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?)
ÖSYM MSÜ 2021 sınavına ilişkin soru ve cevapları erişime açtı. Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle inceleyebilecek. MSÜ sınavına katılanların merakla sorduğu MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusuna cevap ÖSYM’den geldi. ÖSYM, MSÜ sınav sonucunun açıklanacağı tarihi paylaştı.
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2021
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-SAY), Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-EA), Kara Harp Okulu (KHO-SÖZ), Deniz Harp Okulu (DHO), Hava Harp Okulu (HHO), Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.) MSÜ sınavı bugün gerçekleştiriliyor. ÖSYM sınav takviminde MSÜ sınav sonuçlarının 29 Nisan tarihinde açıklanacağı yer aldı. MSÜ sınav sonuçları için tıklayın
MSÜ bölümleri neler?
Harp Okulları bölümleri
Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-SAY)
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-EA)
Kara Harp Okulu (KHO-SÖZ)
Deniz Harp Okulu (DHO),
Hava Harp Okulu (HHO),
Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları bölümleri
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)
Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu