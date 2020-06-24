Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran’da yapıldı. MSÜ sınavına 451 bin 272 aday katıldı. Öğrenciler sınavın ardından gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır?

MSÜ nedir?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavına giren öğrenciler sabırsızlıkla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. MSÜ sınavı sonuçları 7 Temmuz’da açıklanacak.

MSÜ kitapçığı ve cevap anahtarı

Sınava giren öğrenciler sınav soruları ve cevap anahtarına nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. ÖSYM sitesinde MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı.