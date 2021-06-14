MSÜ eğitim ne zaman başlayacak? MSÜ Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu eğitim süresi ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi-MSÜ tercih sonuçları 2021 ekranı, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Bilgi Sistemi (PERTEM) üzerinden adayların erişimine açıldı. Site üzerinden yapılan duyuruda, "Milli Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askeri Öğrenci Temini" ifadelerine yer verildi.

MSÜ nedir? Milli Savunma Üniversitesi’nde nasıl okunur?

14 Kasım 2016 tarihli ve 2016/9522 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile MSÜ akademik birimleri aşağıdaki gibi teşkil edilmiştir:

a) Rektörlüğe bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu,

b) Rektörlüğe bağlı Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu,

c) Rektörlüğe bağlı Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitüsü, Hava Harp Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ve Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü.

Kara Harp Okulu nedir?

KHO’da; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye sınıflarından subay yetiştirilmektedir.

Kara Harp Okulu eğitim süresi

Kara Harp Okulu eğitim süresi dört yıldır. Kara Harp Okulu dersleri de merak ediliyor.

Kara Harp Okulu dersleri

Öğrenciler, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Millî Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okullarına dâhil edilen hazırlık sınıfını müteakip, 1’inci sınıfta ortak dersler alırken; 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda: Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Savunma Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Tarih bölümlerinde modern laboratuvar, derslik ve amfilerde, akademik unvana sahip öğretim üyeleri tarafından verilen dersleri almaktadırlar. Bu programlar, alanında öncü yükseköğretim kurumlarının programlarına eşdeğer şekilde düzenlenmiştir. Mezun olan tüm öğrenciler subay diploması ile birlikte ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir lisans programının diplomasını da almaktadır. Kara Harp Okulunda İngilizcenin yanında, Arapça, Farsça, Fransızca ve Rusça dillerinde de eğitim verilmektedir.

Deniz Harp Okulu nedir?

Deniz Harp Okulunun amacı; görev bilinci, şeref, sadakat ve sorumluluk değerleri ile donatılmış, Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş, yeterli fiziki yeteneğe ulaşmış, gelişmeye açık, komutanlık ve liderlik niteliklerine sahip, kendisini Türk Deniz Kuvvetlerine hizmete adamış muvazzaf Deniz Subayları yetiştirmektir.

Deniz Harp Okulu’nda nasıl ders nasıl yapılır?

Öğrencilerin yönetim ve karar verme alanlarındaki yeteneklerinin geliştirilerek, çağdaş bir asker ve denizci olmalarını sağlamak amacıyla askeri eğitim programları düzenlenmektedir.

Deniz Harp Okulu öğrencileri birinci sınıfta, temel fen ve sosyal bilimler ağırlıklı dersleri ortak olarak görmekte; ikinci sınıftan itibaren Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği dallarından birini seçerek lisans düzeyinde eğitim almaktadır.

Hava Harp Okulu nedir?

Profesyonel askerlik ve havacılık hayatının başlangıcını oluşturan askeri eğitimle, önce itaat etmeyi ve disiplini yürekten bilen iyi bir asker olmayı başarmış, sonra da bu kalbi itaati sağlayarak ve profesyonel yönetimi bilen liderler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Hava Harp Okulu’nun amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimi vermektir.

Hava Harp Okulu eğitim süresi ne kadar?

Eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı dahil beş yıl olup öğrencilerin en fazla altı yılda (sağlık nedenleri hariç) eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. MSÜ bölümleri, dersleri eğitim bilgileri için tıklayın