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Eğitim MSÜ cevap anahtarları yayınlandı mı?
Eğitim

MSÜ cevap anahtarları yayınlandı mı?

MSÜ soruları 2022 | Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart Pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar ise soru ve cevap anahtarlarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. 2022 MSÜ soru ve cevap anahtarı:

Yeniakit Publisher
2022-03-27 17:00:00 -
MSÜ cevap anahtarları yayınlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 27 Mart Pazar günü saat yapıldı. 120 sorunun sorulduğu ve 165 dakika süren sınavın ardından adaylar soru ve cevap anahtarlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı.

MSÜ cevap anahtarları yayınlandı mı?

27 Mart’ta gerçekleştirilen sınavın soru ve cevap anahtarları erişime açıldı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz” denildi.

MSÜ 2022 soru ve cevapları için tıklayınız

Sınav, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.

Kovid-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda, pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı.

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