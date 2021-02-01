MSÜ başvurusu ne zaman bitiyor? 2021 MSÜ sınavı ne zaman?

ÖSYM 2021 MSÜ başvurusu ile ilgili duyurusunu geçtiğimiz günlerde yaptı. Yapılan açıklamada başvuruların internet üzerinden “ais.osym.gov.tr” adresinden yapılabileceği gibi başvuru merkezlerinden de gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

MSÜ başvurusu ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2021-MSÜ) başvuruları 27 Ocak 2021 tarihinde başlamış olup 23 Şubat 2021 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu https://www.osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır.

MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM’nin AİS sayfasına kullanıcı adı ve şifresi ile giren kişiler başvurularını buradan yapabilecekler. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

MSÜ ücreti ne kadar? MSÜ ücreti hangi bankaya yatacak?

Sınava katılmak istenen adaylar bu yıl için geçerli olan 110 TL’lik başvuru ücretini Akbank’ın tüm şubeleri, Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, Finansbank’ın tüm şubeleriKuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri, Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) üzerinden ödeyebilecekler. Ayrıca ÖSYM’nn kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden başvuru ücreti kolaylıkla ödenebilecek.

MSÜ sınavı ne zaman?

27 Ocak - 23 Şubat 2021 tarihleri arasında MSÜ başvurusunu yapacak adaylar 2021-MSÜ sınavına 4 Nisan 2021’de girecek.

MSÜ sınavı nasıl yapılır?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-MSÜ kılavuzunda yer alıyor. Adayların ÖSYM'nin sitesinden erişebileceği kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurmaları ve Harp Okulları için 2021 YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS birinci oturumu olan TYT'ye girmeleri gerekiyor.

MSÜ sınavında kaç soru çıkıyor?

Sınava katılacak aday öğrencilerin Türkçe test grubundan 40, temel matematik test grubundan 40, sosyal bilimler alanında 20 ve fen bilimleri alanından 20 olmak üzere toplam 120 soruyu belirlenen 135 dakikada (2 saat 15 dakika) cevaplandırması gerekecek.