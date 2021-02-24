MSÜ başvuruları ne zaman sona eriyor? 2021 MSÜ sınavı ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı son başvuru tarihi merak ediliyor. MSÜ başvurusunda bulunmak isteyen adaylar başvuruları kaçırmamak için son tarihi araştırıyor. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman sona eriyor? 2021 MSÜ sınavı ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı başvuruları konusunda açıklama yaptı. Açıklamada MSÜ başvurularına ilişkin önemli detaylar paylaşıldı. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?
2021 MSÜ sınavı ne zaman?
MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.
MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?
Ocak ayının 27'sinde ÖSYM üzerinden başlayan MSÜ başvuruları 4 gün sonra sona erecek. MSÜ sınavı için başvuru süreci 23 Şubat saat 23:59’da sona erecek. Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacak.
MSÜ sınav ücreti ne kadar?
Sınav ücreti 110 lira olarak açıklanırken, MSÜ başvurusu yapacak olanlara YKS ve HES kodu uyarısı bulunuldu. MSÜ başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştiriliyor.