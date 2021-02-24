  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MSÜ başvuruları ne zaman sona eriyor? 2021 MSÜ sınavı ne zaman?
Ekonomi

MSÜ başvuruları ne zaman sona eriyor? 2021 MSÜ sınavı ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı son başvuru tarihi merak ediliyor. MSÜ başvurusunda bulunmak isteyen adaylar başvuruları kaçırmamak için son tarihi araştırıyor. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman sona eriyor? 2021 MSÜ sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 17:32:00 -
MSÜ başvuruları ne zaman sona eriyor? 2021 MSÜ sınavı ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı başvuruları konusunda açıklama yaptı. Açıklamada MSÜ başvurularına ilişkin önemli detaylar paylaşıldı. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?

2021 MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?

Ocak ayının 27'sinde ÖSYM üzerinden başlayan MSÜ başvuruları 4 gün sonra sona erecek. MSÜ sınavı için başvuru süreci 23 Şubat saat 23:59’da sona erecek. Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacak.

MSÜ sınav ücreti ne kadar?

Sınav ücreti 110 lira olarak açıklanırken, MSÜ başvurusu yapacak olanlara YKS ve HES kodu uyarısı bulunuldu. MSÜ başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştiriliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması
Korona Virüs

15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması

Türkiye'de bazı şehirlerdeki koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. En fazla sıçrama Karadeniz kentlerinde görülürken, bu bölgeler..
Avrupa ülkesi kriz çıkartacak olay duyurdu! Ruslar, askerleri vurdu
Dünya

Avrupa ülkesi kriz çıkartacak olay duyurdu! Ruslar, askerleri vurdu

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Rusya destekçi güçler, Ukrayna askerlerine saldırdı. Saldırıda iki asker hayatını kaybetti..
Bakanlık duyurdu! Operasyon başlatıldı
Gündem

Bakanlık duyurdu! Operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Bitlis ve Siirt'te eş zamanlı düzenlenen 'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay