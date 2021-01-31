2021 MSÜ başvuruları başladı! Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavına katılmak isteyen adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabiliyor.

MSÜ 2021 ne zaman?

MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

MSÜ başvuru ücreti 2021 ne kadar?

MSÜ başvuru ücreti 110,00 TL'dir. Geç başvuru ücreti yüzde elli arttırımlı olarak uygulanır.

MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

Tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) “PROFİLİM” alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.