MSÜ 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih yerleştirme sonuç sorgulama ekranı!
2022 MSÜ tercih sonuçları sorgulama: Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren adaylar 2022 MSÜ tercihlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında tamamladı. MSÜ tercihlerini gerçekleştiren adaylar, MSÜ 2022 tercihleri ne zaman açıklanır? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanır? soruları sormakta.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren adaylar heyecanla süreci takip ediyorlar. MSÜ tercih işlemleri 30 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri aralığında tamamlandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih bir hayli merak ediliyor. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59’da sona erdi.
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı. 2022 MSÜ tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
2022 MSÜ yerleştirme nasıl yapılacak?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.