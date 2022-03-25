MSÜ 2022 sınavı saat kaçta başlayacak? MSÜ sınavına en geç kaçta girilebilir?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? MSÜ 202 sınavı için başvurular 9 Şubat’Ta sona ermişti. MSÜ geç başvuru tarihi ise 22 Şubat olarak açıklanmıştı. 2022 MSÜ başvuru sürecini tamamlayan öğrencilerin merakla beklediği MSÜ sınavı için artık sona gelindi.

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2022 MSÜ sınavı 27 Mart 2022 tarihinde merkezi olarak uygulanacak. Sonuçlar 14 Nisan’da erişime açılacak. Peki MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor 2022?

MSÜ 2022 ne zaman, saat kaçta?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek. Sınavın sonuçları sınavın yapıldığı yıl geçerli sayılacaktır. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.