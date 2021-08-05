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Ekonomi MSKÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

MSKÜ öğretim üyesi alacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ilanla duyurduğu boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi hükümleri doğrultusunda 31 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 13:51:00 -
MSKÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara müracaatlar 05.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine (imzalı), özgeçmiş, Doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ekleyerek ve 1 (bir) adet basılı yayın dosyası ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine (imzalı), Doçentlik belgesini,  özgeçmişini,  yayın  listesini,  yabancı  dil  sonuç  belgesini  (Muğla  Sıtkı  Koçman  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliği  Kadrolarına  Başvurma  Atama  ve Yükseltilme Yönergesi’nin 5.maddesi ), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, hizmet belgesini içeren 4 (dört) adet PDF formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ekleyerek ve 1 (bir) adet basılı yayın dosyası ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçentlik  Eser  İncelemesinden  geçerek  Doçentlik  ünvanı  almış  ancak  sözlü  sınava  girmemiş  adayların;  sözlü  sınavları  ilan  başvuru  süresi tamamlandıktan sonra  Üniversitelerarası  Kurul  (ÜAK)  tarafından  belirlenecek  jüriler tarafından yapılacaktır.  (Muğla  Sıtkı  Koçman  Üniversitesi  Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 5.maddesi )

c)  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  www.personel.mu.edu.tr  adresinde  yer  alan  Öğretim  Üyesi  Başvuru  Dilekçe  Örneğine (imzalı), özgeçmiş, doktora mezuniyet belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma  Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 5.maddesi ), Fotoğraf (2 adet) ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet PDF formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ekleyerek ve 1 (bir) adet basılı yayın dosyası ile birlikte ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

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