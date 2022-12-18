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Teknoloji MSB'den yeni GÖKTÜRK-2 paylaşımı: Manevraları başarıyla gerçekleştirildi! Binlerce görüntüleme yaptı
Teknoloji

MSB'den yeni GÖKTÜRK-2 paylaşımı: Manevraları başarıyla gerçekleştirildi! Binlerce görüntüleme yaptı

Yereli ve Milli savunma bakanlığı: Millî imkânlarla geliştirilen GÖKTÜRK-2 uydusunun uzayda 10'uncu yılını doldurmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, 'Hava Kuvvetlerimizin Keşif Uydu Tabur Komutanlığı tarafından komuta ve kontrolü gerçekleştirilen GÖKTÜRK-2'nin uzayda bulunduğu süre boyunca kalıcı ve önemli bir arıza ile karşılaşılmadı. Çarpışmadan kaçınma manevraları da başarıyla gerçekleştirildi' açıklamasında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 15:32:00 - 2022-12-18 15:44:42
MSB'den yeni GÖKTÜRK-2 paylaşımı: Manevraları başarıyla gerçekleştirildi! Binlerce görüntüleme yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Millî imkânlarla geliştirilen GÖKTÜRK-2 uydusunun uzayda 10'uncu yılını doldurmasına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklama;

Millî imkânlarla geliştirilen GÖKTÜRK-2 uydusu, 18 Aralık 2012 tarihinde Çin'in Jiyuguan fırlatma üssünden başarıyla fırlatılmıştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde görev yapan GÖKTÜRK-2, 10 yıl boyunca;

⁃ Dünyanın etrafında yaklaşık 52 bin 800 yörünge katetti,

⁃ Haberleşme konisi içerisinde herhangi bir aksama olmadan uyduya erişim sağlandı,

⁃ Yaklaşık 34 milyon km²'lik bir alan kapsanacak şekilde 85 bin kare görüntüye tekabül eden görüntüleme yaptı.

Hava Kuvvetlerimizin Keşif Uydu Tabur Komutanlığı tarafından komuta ve kontrolü gerçekleştirilen GÖKTÜRK-2'nin uzayda bulunduğu süre boyunca kalıcı ve önemli bir arıza ile karşılaşılmadı.

Gerçekleşen 103 adet yakın geçiş durumu için 590 adet çarpışma ikaz mesajı alındı. Analiz ve değerlendirmeler sonrası bu ikazlardan 8 adedi için çarpışmadan kaçınma manevrası başarıyla gerçekleştirildi.

GÖKTÜRK- 2 uydusunun yörüngedeki görev ömrü 5 yıl olarak planlandı. Ancak yüksek radyasyon dayanımı, kesintisiz ve efektif ısıl kontrolü, üç eksende hassas yönelim kontrolü, uzay ortamı etkilerine yüksek dayanıma sahip pil ve güneş panellerinin kullanımı gibi önlemler ile 10 yıldır tam kapasite ile görevini kesintisiz yapması sağlandı.

GÖKTÜRK-2 uydu görüntüleri ile hâlihazırda; TSK'nın ihtiyaçları, sivil kurum ve kuruluşların ise afet ve acil durum uydu görüntü talepleri ile üniversitelerin akademik çalışmalar kapsamındaki talepleri ücretsiz olarak karşılanıyor.

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