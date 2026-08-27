MSB'den SDG/YPG’nin feshi sonrası ilk mesaj: Gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/ YPG'nin kendini feshetmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı, örgütün açıkladığı karara ilişkin "SDG'nin feshinden memnunuz" ifadelerini kullandı.

SGD/YPG terör örgütünün kendini feshederek Suriye Ordusu'na entegre olması, başta Türkiye olmak üzere uluslararası kamuoyunda ilgiyle takip edildi.

Örgütün elebaşlarından Mazlum Abdi, Türkiye'deki çözüm sürecinin ilk aylarında kendilerine dönük çağrılara yanıt verirken Abdullah Öcalan ile doğrudan görüşmeleri gerektiğini savunmuştu. Bu sırada Öcalan'ın çağrısıyla 5-7 Mayıs 2025'te kongresini toplayan PKK, terör örgütünün feshedildiğini açıklamıştı.

Türkiye, SDG'nin ana omurgasını oluşturan YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu vurguluyor, örgütün silah bırakma kararının SDG'yi de kapsaması gerektiğini belirtiyordu. Beklenen adım, 25 Ağustos 2026 tarihi itibariyle atılmış oldu.

“YPG'NİN FESHİ OLUMLU BİR GELİŞME”

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Büyük Taarruz’un 104’üncü yıldönümünde, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Bu toplantıda verilen mesajlardan biri de YPG'nin feshinin Suriye toprak bütünlüğü bakımından önemi oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir." denildi.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hâle getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini, mevcut askerî iş birliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.” mesajı da verildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Haftalık basın toplantısının gündeminde, terörsüz Türkiye süreci de vardı.

“Sayın Bakanımızın da görev aldığı Takip ve Değerlendirme Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirmiş; çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ele alınarak dört alt komisyonun kurulması kararlaştırılmıştır. Alt komisyonların teşkiline yönelik çalışmalar, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir.” bilgisinin paylaşıldığı Bakanlık açıklamasında şunlar da yer aldı:

“SÜRECİN SAĞLIKLI VE İSTİKRARLI İLERLEMELİ ÖNEM ARZ EDİYOR”

“Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiilî varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir."

TERÖRLE MÜCADELE VE HUDUT GÜVENLİĞİ

Son bir hafta içinde 5 PKK’lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Hudutlarda alınan teknolojik tedbirlerle son bir haftada 550 kişi yakalanırken, 807 kişi engellendi. Yılbaşından bu yana yakalananların sayısı 9 bin 80’e ulaştı. Ayrıca Hakkari hudut hattında 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

NATO GÖREVLERİ VE SEEBRIG EV SAHİPLİĞİ

NATO Hava Polisliği kapsamında Estonya’da bulunan 2 Türk F-16’sının Letonya’ya intikal ederek caydırıcılık görevini başarıyla icra ettiği belirtildi. Öte yandan, 3. Kolordu ev sahipliğinde İstanbul’da SEEBRIG (Güneydoğu Avrupa Tugayı) töreni yapıldığı ve Türkiye’nin 2026-2032 yılları arasında bu karargaha ikinci kez ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

İSRAİL’E TEPKİ: SALDIRGAN TUTUM BARIŞIN ÖNÜNDEKİ ENGEL

Orta Doğu’daki gelişmelere değinilen açıklamada şunlar kaydedildi;

İsrail’in; Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırgan tutumu ve yayılmacı politikası, bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olarak durmaya devam etmektedir. Bölgenin geleceğinin, tek taraflı güç kullanımıyla değil; uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışıyla inşa edilebileceği gerçeğini bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası toplumun, hakkında soykırım iddiaları kapsamında uluslararası yargı süreçleri devam eden İsrail hükûmetinin bölgesel ve küresel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha yineliyoruz.

SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİ HAMLELER

Yerli piyade tüfeği MPT-76 MH’nin yeni kabullerinin yapıldığı, Modern Makineli Tüfek MMT-76’nın helikopter testlerinin başarıyla tamamlandığı açıklandı. Ayrıca BAYKAR üretimi KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İHA’nın (DİHA), TCG Anadolu ve TCG Burgazada üzerindeki deniz şartları test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD’Lİ ŞİRKET İDDİALARI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantının soru-cevap bölümünde öne çıkan diğer başlıklar ise şunlar oldu:

Bakanlık yetkilileri, toplantının soru-cevap bölümünde, bazı basın yayın organlarında yer alan ABD merkezli bir danışmanlık şirketiyle imzalanan sözleşmeye ilişkin iddialara açıklık getirdi. Söz konusu çalışmanın Türkiye ile ABD arasındaki kurumsal diyaloğu güçlendirmeyi amaçlayan, tamamen profesyonel ve şeffaf bir stratejinin ürünü olduğu vurgulanırken, sözleşmenin belirli bir savunma programıyla sınırlı olmadığı kaydedildi.

Öte yandan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısını yaptığı ve dört alt komisyon kurulmasına karar verildiği bildirildi. Bakanlığın, terör örgütünün silah bırakma ve teslim sürecine yönelik tespit görevini diğer kurumlarla eş güdüm içinde sürdüreceği ifade edildi.

SURİYE’DE ‘TEK DEVLET, TEK ORDU’ MESAJI

Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan yetkililer, SDG’nin feshedilerek devlet kurumlarına entegrasyonu yönündeki adımların, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve "Tek Devlet, Tek Ordu" anlayışı bakımından memnuniyetle karşılandığını belirtti. ABD makamlarının bölgede bir çatışmasızlık mekanizması tesisine yönelik girişimlerine dair haberlerin takip edildiği, ancak bu konuda Bakanlığa henüz resmî bir talep iletilmediği; bir talep gelmesi durumunda konunun ilgili makamlarla koordine edileceği not düşüldü.

EGE’DEKİ STATÜ TARTIŞMALARI VE SOMALİ’DEKİ GEMİ OLAYI

Ege’deki gayriaskeri statüdeki adaların durumuna da değinilen toplantıda, Patriot Hava Savunma Sistemlerinin Kerpe Adası’ndan Girit’e taşınması "yanlış uygulamadan dönülmesi yönünde olumlu bir adım" olarak nitelendirildi. Buna karşın, Rodos Adası’na bir İHA üssü kurulması yönündeki muhtemel girişimlerin adanın statüsünü ihlal edeceği ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği uyarısı yapılarak, Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceği vurgulandı.

Son olarak, Somali açıklarında kaçırılan gemiye ilişkin olarak, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde Somali makamlarına deniz haydutluğuyla mücadele kapsamında gerekli her türlü desteğin sağlandığı aktarıldı.