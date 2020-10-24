  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MSB'den "S-400" açıklaması
Aktüel

MSB'den "S-400" açıklaması

Bakanlık Basın Sözcüsü Yarbay Nadide Şebnem Aktop: - "(Pentagon Sözcüsü Hoffman'ın açıklamaları) Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümlerle varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır" - "Geniş bir coğrafyada farklı risk ve tehditlere karşı salgına rağmen kesintisiz şekilde mücadele ederken, ittifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye'nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 17:00:18 -
MSB'den "S-400" açıklaması

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Sözcüsü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, "Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır." ifadesini kullandı.

Aktop, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman'ın Türkiye'nin S-400 sistemlerini denediğine ilişkin haberler üzerine yaptığı açıklamaya yazılı olarak yanıt verdi.

"Tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sistemi'nin hazırlıkları kapsamında doğal sürecin bir parçası olarak deneme ve sistem kontrolleri yapılmaktadır." ifadesini kullanan Aktop, NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300'ler gibi S-400 sisteminin de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacağını aktardı.

Aktop, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Geniş bir coğrafyada farklı risk ve tehditlere karşı salgına rağmen kesintisiz şekilde mücadele ederken, ittifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye'nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir.

Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır. Türkiye'nin amacı kimseyi üzmek değil, halkının güvenliğini sağlamaktır."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Eğitimlere katılmayan devamsız sayılmayacak fakat sınavlar yüz yüze..
İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri
Gündem

İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdiği açıklamasında en büyük h..
Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor
Gündem

Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor

Dağlık Karabağ bölgesinde darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan, cepheden kaçan askerlerin yerini doldurmak için uyguladığı yöntem Ankara Büyü..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay