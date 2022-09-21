MSB'den Marmaris yangınına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personel ile destek sağlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personel ile destek sağlandığını açıkladı.
MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına; 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz” denildi.