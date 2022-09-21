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Gündem MSB'den Marmaris yangınına ilişkin açıklama
Gündem

MSB'den Marmaris yangınına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personel ile destek sağlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 23:03:00 - 2022-09-21 23:36:49
MSB'den Marmaris yangınına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personel ile destek sağlandığını açıkladı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına; 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz” denildi.

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