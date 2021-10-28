MSB'den flaş F-35 açıklaması: ABD ile mutabık kalındı!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve ABD'nin F-35 konusundaki müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklandı.
Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.
Müzakerede mutabık kalındı
Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.