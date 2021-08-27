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Gündem MSB'den flaş 'Afganistan' açıklaması! Süreç tamamlandı
Gündem

MSB'den flaş 'Afganistan' açıklaması! Süreç tamamlandı

Afganistan'da görevini başarıyla yerine getiren Türk askerlerinin tahliyesi tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 21:33:00 - 2021-08-27 21:41:46
MSB'den flaş 'Afganistan' açıklaması! Süreç tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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