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Gündem MSB'den flaş açıklama! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Gündem

MSB'den flaş açıklama! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de görevli Hudut Kartalları'nın Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 16:18:00 - 2022-01-20 16:23:07
MSB'den flaş açıklama! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.

Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görevli Hudut Kartalları, ülkeden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

 

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