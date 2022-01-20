MSB'den flaş açıklama! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de görevli Hudut Kartalları'nın Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görevli Hudut Kartalları, ülkeden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.