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Gündem MSB'den flaş açıklama! Türk askeri geri dönüyor
Gündem

MSB'den flaş açıklama! Türk askeri geri dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 19:59:00 - 2021-08-25 21:44:33
MSB'den flaş açıklama! Türk askeri geri dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'da görev yapan Türk askerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını duyurdu.

MSB, "Hamid Karzai Havaalanı’nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır." açıklamasını yaptı.

MSB, Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili ise, "Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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