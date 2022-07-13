MSB'den FETÖ açıklaması! 15 Temmuz'dan bu yana TSK'dan kaç asker ihraç edildi?

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu. Yurt içi ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürerken, MSB yaptığı açıklamada, darbe girişiminden bu yana geçen 6 yılda 24 bin 388 FETÖ'cü askerin ihraç edildiğini duyurdu. Öte yandan 797 personel hakkında da adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

MSB'nin açıklamasına göre; ihraç edilenler arasında 150 general yer alırken 2 bin 436 personelin rütbeleri söküldü. 15 Temmuz'dan bu yana 200'e yakın büyük operasyon yapılırken, Mehmetçik 6 yıl içinde 500'e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı rekor kırdı

Kara Kuvvetleri Komutanlığının muharip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması için komando tugayı sayısı 17'ye yükseltilirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar önceki sene 200 bin saat deniz seyir süresine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da son 6 senede harekat uçuşu sayısını artırdı.

"Şanlı üniformayı hainlerin taşımasına müsaade etmeyeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadeleye ilişkin açıklamalarında, kararlı mücadelenin elde edilen yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında bir bütün halinde sürdüğünü vurgulamıştı. FETÖ ile mücadele kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini dile getiren Akar, "TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.