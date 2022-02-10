MSB'den Ayşenur Arslan'ın hadsiz sözlerine sert tepki!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ayşenur Arslan'ın Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan hadsiz sözlerine tepki göstererek, "Unutulmamalıdır ki 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir. Bilgisiz kanaat, yorum çevreye zarardır. Cehaletten mi yoksa ihanetten mi bilinmez fakat şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs'taki kardeşlerimizi incitenleri kınıyor ve haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Arslan, 'illegal ve suikastçı bir örgüt' ifadelerini kullandı. Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" diye konuştu. Ayşenur Arslan'ın skandal sözlerine tepki yağdı. MSB, Türk Mukavemet Teşkilatına yönelik kullanılan ifadelere ilişkin açıklama yaptı.

"Kuvayımilliye ruhunun bir tezahürüdür"

TMT'nin terör örgütü EOKA'nın canice cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulduğu belirtilen açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuvayımilliye ruhunun bir tezahürüdür." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Unutulmamalıdır ki 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir. Bilgisiz kanaat, yorum çevreye zarardır. Cehaletten mi yoksa ihanetten mi bilinmez fakat şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs'taki kardeşlerimizi incitenleri kınıyor ve haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu mücadelede vatan, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."