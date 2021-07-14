MSB'den Afrin'deki vahşetle ilgili açıklama
Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin katlettiği insanların cesetleri çuvalın içinde toprağa gömülü halde bulundu. Suriye'deki vahşetle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin "kan donduran bir savaş suçu"nun daha gün yüzüne çıktığını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 35 cesedin bulunduğu Afrin'deki toplu mezardaki ceset sayısında artış olabileceğini bildirdi.
Kan donduran savaş suçu gün yüzüne çıktı
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin "kan donduran bir savaş suçu"nun daha gün yüzüne çıktığı belirtildi.
Ceset sayısında artış olabilir
2018'in ocak ayında PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'in merkez mahallesindeki boş bir arazide toplu ceset gömdükleri bilgisi üzerine harekete geçilerek söz konusu arazide kazı çalışması yapıldığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Savcı gözetiminde yapılan kazıda, çuvalların içine konmuş şekilde 35 ceset bulundu. Bölgede kazı çalışması devam ederken ceset sayısında artış olabileceği değerlendiriliyor."