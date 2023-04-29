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Gündem MSB'den açıklama: Türk vatandaşlarını tahliye için giden uçaklar Sudan'dan ayrıldı! TSK devrede
Gündem

MSB'den açıklama: Türk vatandaşlarını tahliye için giden uçaklar Sudan'dan ayrıldı! TSK devrede

Yeniakit Publisher
2023-04-29 01:17:00 - 2023-04-29 01:23:45
MSB'den açıklama: Türk vatandaşlarını tahliye için giden uçaklar Sudan'dan ayrıldı! TSK devrede

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk vatandaşlarını tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçak da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağın, emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını açıkladı.

MSB, Türk vatandaşlarını tahliye için giden uçakların emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı." bilgisine yer verildi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ordu ile isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların sürdüğü Sudan’dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için TSK’ya ait ikisi “Koca Yusuf” olarak bilinen A400M olmak üzere toplam 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini belirtilmişti. Akar, “Bir kısım vatandaşlarımızın Etiyopya üzerinden tahliyesi gerçekleşti. Kalan vatandaşlarımızın Türkiye’ye tahliyesi için 5 uçağımızı tahsis ettik. Vatandaşımızın tahliye etmesine yönelik çalışıyoruz. açıklamasında bulunmuştu.

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