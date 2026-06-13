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#1
Foto - Didik didik aranıyor Muş’ta kayıp çobandan hiçbir iz yok

Muş merkeze bağlı Gündoğan köyünde büyükbaş hayvan çobanlığı yapan 31 yaşındaki Mizgin Balıkçı'nın bulunması için başlatılan çalışmalar üçüncü gününde devam ediyor.

#2
Foto - Didik didik aranıyor Muş’ta kayıp çobandan hiçbir iz yok

Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mizgin Balıkçı'nın, yaklaşık 10 gün önce çobanlık yapmak amacıyla Gündoğan köyüne geldiği belirtildi. Tanrıkulu ailesine ait hayvan sürüsünde çalıştığı öğrenilen Balıkçı'nın, 11 Haziran gecesi evin önündeki çeşmeye çıktıktan sonra geri dönmediği ifade edildi.

#3
Foto - Didik didik aranıyor Muş’ta kayıp çobandan hiçbir iz yok

Sürü sahibinin ulaşamaması üzerine yapılan ilk kontrollerde Balıkçı'ya ait cep telefonunun çeşme yakınlarında bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

#4
Foto - Didik didik aranıyor Muş’ta kayıp çobandan hiçbir iz yok

Köylülerin de destek verdiği çalışmalarda kırsal alanlar ve vadi çevrelerinde tarama yapılırken, üç gündür devam eden aramalarda şu ana kadar herhangi bir ize ulaşılamadı. Ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

#5
Foto - Didik didik aranıyor Muş’ta kayıp çobandan hiçbir iz yok

Çobanlarının üç gündür kayıp olduğunu söyleyen sürü sahiplerinden Mahfuz Tanrıkulu, "Jandarma, güvenlik korucuları, askerler ve köylülerimizle birlikte üç gündür arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Şu ana kadar kendisine ulaşamadık. İnşallah sağ salim bulunur ve ailesine kavuşur" dedi.

#6
Foto - Didik didik aranıyor Muş’ta kayıp çobandan hiçbir iz yok

Çobanın akşam saat 19.00 sıralarında eve geldiğini, yaklaşık yarım saat birlikte oturup çay içtiklerini belirten sürü sahiplerinden Hanefi Tanrıkulu, "Daha sonra geceyi geçirmek için yeğenimin evine gitti. Saat 22.00 civarında yeğenim beni arayarak çobanın ortada olmadığını, kimsenin de görmediğini söyledi.

#7
Foto - Didik didik aranıyor Muş’ta kayıp çobandan hiçbir iz yok

Bunun üzerine kardeşlerimle birlikte köyde arama yaptık, evlerin tamamına baktık. Gece saat 00.00-01.00'e kadar aramamıza rağmen kendisini bulamadık. Ardından amcasını aradık, onlar da nereye gittiğini bilmediklerini söyledi. Sabaha kadar arama çalışmalarını sürdürdük.

#8
Foto - Didik didik aranıyor Muş’ta kayıp çobandan hiçbir iz yok

Jandarmaya haber verdik, ekipler geldi. AFAD ekipleri de çalışmalara katıldı. Kaç gündür arıyoruz ancak henüz kendisine ulaşamadık. Nereye gittiğini, başına ne geldiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kimin yanından kaynolduysa son gören kimse onu çapraz sorguya çekin. Buhar olup uçmadıya. Telefonu götürülüp oraya bırakılmış olabilir. Dağda kaybolmamış köyde insanların yanında kaybolmuş. Cinayet şubeye işini öğretmek haddimize değil tabi ki.
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