MSB’den açıklama! Hedefler tam isabetle vuruldu
TSK'nın kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medyadan açıklama yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), "Kış-2021 Tatbikatı"nda hedefler tam isabetle vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tankçıların tam isabetle hedefleri vurduğu tatbikata ilişkin görüntülere yer verildi.
Tatbikatta atışların yer aldığı 360 derecelik açıyla çekilmiş görüntüler, MSB'nin YouTube sayfasından izlenebilecek.